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Звезду YouTube уличили в мародерстве 

Lenta.ru 21 минуту назад
Звезду YouTube уличили в мародерстве
Фото: @jakepaul
Популярного блогера Джейка Пола (Jake Paul), на YouTube-канал которого подписано 20 миллионов человек, уличили в мародерстве в торговом центре в Калифорнии, а также в попытках заработать популярности на фоне протестов, проходящих в США после смерти задержанного темнокожего мужчины. Ролик, в котором звезда YouTube был замечен во время разграбления торгового центра, опубликовал в Twitter журналист Джош Пескаторе (Josh Pescatore).
На видео, как утверждает журналист, Пол берет украденную бутылку водки. Кроме того, во многих роликах видно, как блогер и его друзья участвуют в разграблении торгового центра. В соцсетях возмутились поступком Пола.
«Я повторяю, *** (к черту — прим. «Ленты.ру») Джейка Пола. Он миллионер, который мародерствует, пока полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим снаружи, применяет к ним слезоточивый газ и бьет их», — написала @Sugarcinema.
Многих пользователей также возмутило, что Пол, по их мнению, воспринял протесты как забаву. Они напомнили, что целью протестов не являются кражи и веселье. При этом сам блогер опроверг обвинения и заявил, что присутствовал в торговом центре во время его разграбления не ради мародерства, а для того чтобы снять видео для своего блога.
Беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них придавил горожанина коленом. Флойд стал жаловаться, что ему нечем дышать. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.
В 21 штате, где идут протесты, задействована Нацгвардия США. Местные власти также вводят бронетехнику, в штатах действует комендантский час.
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Шоу-бизнес , Lenta.ru , США
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