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«Вся моя семья переболела»: Оскар Кучера самоизолировался дома с коронавирусом 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Вся семья переболела»: Кучера — о коронавирусе
Фото: globallookpress.com
Несколько последних выпусков ток-шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева была вынуждена вести без своего постоянного напарника Оскара Кучеры. Как выяснилось, шоумен сел на карантин из-за коронавируса. Ранее артист сдал необходимый анализ на CoViD-19, который оказался положительным. Примечательно, что помимо Оскара, другие коллеги возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова подхватить инфекцию не успели.
В недавнем интервью 45-летний Кучера рассказал о своем самочувствии. Телеведущий дал понять, что вместе с ним переболела вся его семья. При этом у близких Оскара болезнь протекала в легкой форме, а у него самого чуть тяжелее. В итоге все обошлось без пневмонии и госпитализации.
После майских праздников, к двенадцатому числу шоумен почувствовал себя лучше, температура больше не поднималась. Кучера трижды сдавал анализ на CoViD-19, последний из которых показал у него наличие антител G. Телеведущий не стал подвергать опасности своих коллег по съемочной площадке и решил самоизолироваться на время установленного карантина.
«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом», — отметил шоумен в беседе с kp.ru.
К слову, сейчас программа «Звезды сошлись», как и некоторые другие передачи, ушла на летние каникулы. Телесезон возобновится только в августе. Таким образом, у Оскара Кучеры появились дополнительные месяцы на то, чтобы прийти в себя.
По словам шоумена, он до сих пор не может понять, как могло получиться, что вся его семья переболела, а живущие в их доме родственники — нет, пишет «Комсомольская правда».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда
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