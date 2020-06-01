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«Оля, прости»: любовник Бузовой накупил вещей на миллион рублей 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
«Оля, прости»: любовник Бузовой накупил вещей на миллион
Фото: Instagram
Новый любовник Ольги Бузовой — Давид Манукян — отметил открытие магазинов после карантина, сделав набег на ЦУМ, где отставил огромную кучу денег. Причем блогер не стал этого скрывать и радостно похвастался покупками перед подписчиками.
«Настроение поднимал как мог и поднял в общем: потратил миллион на покупки из ЦУМа», — отчитался возлюбленный ведущей «Дома-2».
На видео блогер показал, что стал счастливым обладателем кроссовок от Versace за 60-70 тысяч рублей, куртки Balenciaga — за 90 с лишним тысяч, а также кучи дизайнерских маек и шорт.
«Оль, прости», — искренне извинился Манякян, покрасовавшись перед зеркалом в одном из новых «луков».
К слову, это не самые большие траты Давы на карантине. Ранее любовник Бузовой приобрел элитную иномарку за 10 миллионов рублей и часы Rolex, которыми теперь он радостно светит перед камерой по любому поводу. А вот машину Манукян почему-то пока скрывает, гордо заявляя, что такая модель есть у него одного в России. Судя по всему, речь идет про BMW Х6 М competition.
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Шоу-бизнес , ЦУМ
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