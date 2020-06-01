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«Официально не была Бондарчук»: Светлана Бондарчук использовала фамилию знаменитого мужа из-за его известности 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Бондарчук призналась, что не меняла фамилию
Фото: Instagram
Бывшая жена Федора Бондарчука сделала неожиданное заявление о браке с режиссером. Выяснилось, что 25 лет совместной жизни Светлана продолжала носить свою фамилию — Руцкая. Бондарчук же для нее стала своеобразным псевдонимом, который помог ей многого добиться в жизни.
«Я никогда не меняла фамилию в паспорте. Никогда официально не была Бондарчук. Это своего рода псевдоним, ведь я жила с мужчиной очень известным. Я всю жизнь остаюсь Светлана Руцкая, и никак иначе. И я не прошу называть меня по девичьей фамилии. А зачем?» — порассуждала она в программе «Осторожно, Собчак».
Сейчас дела Светланы идут в гору: помимо непосредственной управленческой деятельности она развивает бьюти-бизнес, берет на себя большие рекламные контракты в Instagram, получает проценты от сотрудничества с рестораном. Общую сумму своего заработка Бондарчук называть отказалась, но подметила, что на жизнь ей хватает с лихвой. К тому же, она — коренная москвичка, у которой всегда была квартира. Бондарчук подчеркнула: после развода она не получила от Федора ни копейки. Все, что у нее имеется, заработано собственным трудом.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Светлана Руцкая , Федор Бондарчук
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