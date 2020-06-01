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Умер генеральный продюсер «Поле чудес» 

ТАСС 29 минут назад
Умер генеральный продюсер «Поле чудес»
Фото: РИА Новости
Анатолий Гольдфедер, долгие годы работавший генеральным продюсером телепрограммы "Поле чудес", умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в понедельник художественный руководитель и ведущий программы Леонид Якубович.
"Он умер вчера поздно вечером, — сказал Якубович. — Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался".
По словам Якубовича, 70% успеха программе "Поле чудес" приносил именно Гольдфедер.
"Он был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии", — отметил телеведущий. Якубович напомнил, что Гольдфедер ранее работал в Росконцерте, был режиссером массовых представлений.
"Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать, — добавил Якубович. — Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, — следствие того, что он нам оставил".
Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. На "Поле чудес" пришел в 1998 году, с 1 сентября 2003 года — директор программы "Поле чудес". В эфире Первого канала программа выходит с 25 октября 1990 года. Первоначально ведущим был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года — Леонид Якубович.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Владислав Листьев , Первый канал , Москва
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