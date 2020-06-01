«Хайпожорки за 2 рубля»: Бородина и Жужа поссорились 

По данным издания, ранее телезвезды прекратили общение после 10 лет дружбы. При этом в СМИ звучала версия о том, что причиной разрыва отношений могла стать интрижка Жужи с мужем Бородиной Курбаном Омаровым . Сама Бородина, комментируя ситуацию, назвала Жужу «свиньей», подчеркнув, что та «получила от нее все», в том числе и помощь в раскрутке аккаунта.

Накануне Бородина в Instagram вновь вспомнила бывшую подругу.

«Катя, Лена, Вика, Глаша и прочие сварливые бабенки мне не интересны. Хайпажорки за два рубля. С такими даже воевать неинтересно. Нет никакого азарта», — пояснила она, отвечая на вопросы подписчиков.

При этом Жужа не осталась в долгу, разместив в «сторис» картинку с надписью: «Я скакала к вам три дня и три ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

«Рамблер» писал, что ранее Ксения Бородина посоветовала своим подписчикам не сохранять мучительный брак только ради детей.