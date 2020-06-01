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«Хайпожорки за 2 рубля»: Бородина и Жужа поссорились 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
«Хайпожорки за 2 рубля»: Бородина и Жужа поссорились
Фото: Рамблер
Бывшие подруги, телеведущие Ксения Бородина и Екатерина Жужа, укололи друг друга в Instagram. Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, ранее телезвезды прекратили общение после 10 лет дружбы. При этом в СМИ звучала версия о том, что причиной разрыва отношений могла стать интрижка Жужи с мужем Бородиной Курбаном Омаровым. Сама Бородина, комментируя ситуацию, назвала Жужу «свиньей», подчеркнув, что та «получила от нее все», в том числе и помощь в раскрутке аккаунта.
Накануне Бородина в Instagram вновь вспомнила бывшую подругу.
«Катя, Лена, Вика, Глаша и прочие сварливые бабенки мне не интересны. Хайпажорки за два рубля. С такими даже воевать неинтересно. Нет никакого азарта», — пояснила она, отвечая на вопросы подписчиков.
При этом Жужа не осталась в долгу, разместив в «сторис» картинку с надписью: «Я скакала к вам три дня и три ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны».
«Рамблер» писал, что ранее Ксения Бородина посоветовала своим подписчикам не сохранять мучительный брак только ради детей.
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Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина , StarHit
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