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«Ты ходишь в этой чебурашке?»: Собчак раскритиковала Бондарчук за искусственную шубу 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Собчак раскритиковала Бондарчук за искусственную шубу
Фото: Instagram
Ксения Собчак раскритиковала Светлану Бондарчук за искусственную шубу. Журналистка нагрянула в большую квартиру коллеги на Патриарших прудах, чтобы откровенно поговорить о личной жизни, заработке и шоу-бизнесе. Во время очередного обсуждения Светлана устроила для Ксении экскурсию в собственную гардеробную, где похвасталась своим богатством.
Так, выяснилось, что Бондарчук очень склонна к раритетным вещам. Сама Светлана призналась, что очень любит приобретать старинные предметы гардероба на различных показах и модных выходах. Собчак же поспешила обратить внимание на огромную искусственную шубу Бондарчук, которая визуально напоминает шкуру йети.
«Ты хочешь сказать, что ты вот в этом куда-то ходишь? Вот в этой чебурашке?», — брезгливо спросила телеведущая в эфире одноименной программы на YouTube.
Бондарчук поспешила уверить, что просто обожает эту шубу и носит ее с нескрываемым удовольствием. Себя главред Hello! с улыбкой называет богатой женщиной и подмечает, что в принципе, у нее есть все, что необходимо для счастья.
Рассказала Светлана и о своей квартире, которую она специально приобрела для вещей. Так, апартаменты занимают 75 квадратных метров. Чаще всего туда заглядывает новый возлюбленный Бондарчук — Сергей Харченко. В одиночестве мужчина сочиняет музыку.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Другое , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Ксения Собчак
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