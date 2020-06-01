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«Невероятная»: Елка обнажила спину, рассекретив любопытное тату 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Невероятная»: Елка рассекретила тату
Фото: Instagram
Певица Елка обнародовала в личном блоге несколько урбанистических фотографий, сделанных на московском мосту. Певица предстает на них в романтическом образе с летящими на ветру одеждами.
Ее волосы, юбка, плащ развиваются, а на спине в глубоком вырезе неожиданно становится заметной татуировка, которая не была известна ранее широкой публике.
«Невероятная. Очень красивая», «Ах, как стильно», — отреагировали на образ Елки ее подписчики.
Звезда в своем аккаунте поздравила своих поклонников с началом лета и предложила послушать свою новую песню «Мне легко». Композиция действительно отражает то же настроение, что и опубликованные в Instagram кадры, а кое-кто даже счел, что она может стать символом теплого (хоть и относительно) сезона.
«Песня красивая. Еще бы лето теплое к ней найти», «Заходим в лето с прекрасной песней. „Намечтай себе все, что понравится“», «ТАКОООЕ лето с #мнелегко будет длиться и всю осень, и зиму», «Спасибо за гимн нашего лета! С первым днем лета», — прокомментировали фолловеры.
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Шоу-бизнес , Елка
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