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Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной 

Passion.ru 1 час назад
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Фото: Passion.ru
Режиссер не стал придумывать философскую подпись к снимку любимой женщины, а лишь рядом алое сердце.
Ксения Собчак и Константин Богомолов Instagram
Ксения Собчак Instagram
Ксения Собчак и Константин Богомолов Instagram
Ксения Собчак Instagram
Ксения с сыном Платоном Instagram
Ксения Собчак Instagram
Константин Богомолов Instagram
Ксения Собчак и Константин Богомолов Instagram
Ксения Собчак Instagram
Ксения Собчак и Квентин Тарантино Instagram
Константин Богомолов показал подписчикам в Instagram фото жены Ксении Собчак с полностью открытой спиной. Судя по всему, режиссер запечатлел супругу во время прошлогоднего отпуска, но теперь не удержался и показал красоту любимой женщины в социальной сети.
Вместо подписи режиссер поставил знак любви — алое сердце.
«Красота в глазах смотрящего. А умение передать эту красоту — это большой талант», «Эту спину можно рисовать, рельефная», «Опять провокация для подписчиков с утра пораньше», — написали в комментариях. Но среди фолловеров нашлись и те, кто режиссерский порыв не оценил: «Публичные люди выкладывают такой бред. Разве любовь так выражается?», «А комментарии? Не очень понятно», «Озадачили! Этого добивались?! Вы видите красоту в некрасивости?!», — посыпались мнения.
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019-го, через год после начала их романа. С тех пор влюбленные муж и жена регулярно публично признаются друг другу в любви.
А как вам такое оригинальное фото Собчак? Понравилось? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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Комментарии
Шоу-бизнес , Квентин Тарантино , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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