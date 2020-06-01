Депрессия и рак: непростая судьба Кадышевой

1 июня народной артистке России Надежде Кадышевой исполнился 61 год. Журналисты Starhit рассказали о непростом жизненном пути певицы, которая сумела справиться с родовым проклятьем и несколькими тяжелыми заболеваниями.

Надежда Кадышева родилась в селе Горки Самарской области в семье железнодорожника и домохозяйки. У нее было три сестры: Вера, Мария и Любовь. В 70-х годах мать будущей артистки умерла от сердечного приступа. В интервью Кадышева не раз отмечала, что у ее родительницы была глубочайшая депрессия, которая в результате «сожгла ее сердце». После того, как отец привел в дом новую жену, девочки разъехались: самая старшая Вера уехала в город и устроилась работать на завод, средняя Мария отправилась к жить к дальним родственникам, а младших Надежду и Любовь отправили в интернат.

В 14 лет Надежда Кадышева встала у станка на ткацкой фабрике. Она признается — всю жизнь мечтала петь. Со второй попытки поступила в музыкальное училище, где познакомилась со своим будущим мужем Александром Костюком . После окончания учебы молодые люди поженились. В 1988 году Костюк создал ансамбль «Золотое кольцо», который поначалу гастролировал исключительно за рубежом. В начале 90-х группа стала популярной в России, а несколько ее хитов стали «народными хитами». При этом, уверяют журналисты, профессиональные успехи Кадышевой наложились на тяжелые испытания.

Когда артистке было уже за 30, медики поставили ей неутешительный диагноз — рак молочных желез. Артистка мысленно попрощалась с жизнью, однако

во время операции выяснилось, что врачи ошиблись. Через два года история повторилась: снова страшный диагноз и облегчение от того, что болезни на самом деле нет.

В 40-летнем возрасте Кадышеву настигло «родовое проклятье». В этом возрасте умерла ее мать и повесилась сестра Любовь. Причиной смерти обеих родственниц артистка назвала глубокую депрессию, которая в результате обнаружилась и у нее.

«Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри все болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка», — комментировала свое состояние СМИ певица.

Выкарабкаться, по ее словам, ей помогли супруг и любимая работа. В 40 лет Кадышева получила звание народной артистки.

В 2018 году солистка ансамбля «Золотое кольцо» перенесла тяжелую операцию: на фоне плотного гастрольного графика и постоянных недосыпов у нее развилась тахикардия. Медики сумели вовремя оказать помощь Кадышевой и предотвратить у нее сердечный приступ.

Сегодня артистка продолжает активно работать. Поклонники отмечают, что несмотря на возраст певица выглядит великолепно. Учитывая, что Кадышева является противником пластических

операций, фанаты подчеркивают, что не каждой звезде удается поддерживать себя в такой же превосходной форме.