Гулькина готова петь в метро 

Певица Наталия Гулькина будет петь в метро, если прижмет. Об этом она сама заявила в эфире телеканала НТВ.

Гулькина, как сообщал «Рамблер», — бывшая вокалистка таких групп, как «Мираж» и «Звезды». Также она выпустила более 10 сольных музыкальных альбомов.

Вчера она стала одной из героинь очередного эпизода шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он был посвящен в том числе жалобам знаменитостей на безденежье во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Деньги имеют свойство заканчиваться», — согласилась певица.

При этом она заявила, что, если уж совсем прижмет, станет зарабатывать тем, что будет петь в метро. Она добавила, что все россияне засиделись дома и лишились денег из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По этой причине, считает артистка, доходы звезд станут прежними нескоро —

люди едва ли станут устраивать банкеты в ближайшее время.