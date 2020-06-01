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Гулькина готова петь в метро 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Гулькина готова петь в метро
Фото: globallookpress.com
Певица Наталия Гулькина будет петь в метро, если прижмет. Об этом она сама заявила в эфире телеканала НТВ.
Гулькина, как сообщал «Рамблер», — бывшая вокалистка таких групп, как «Мираж» и «Звезды». Также она выпустила более 10 сольных музыкальных альбомов.
Вчера она стала одной из героинь очередного эпизода шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Он был посвящен в том числе жалобам знаменитостей на безденежье во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Деньги имеют свойство заканчиваться», — согласилась певица.
При этом она заявила, что, если уж совсем прижмет, станет зарабатывать тем, что будет петь в метро. Она добавила, что все россияне засиделись дома и лишились денег из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По этой причине, считает артистка, доходы звезд станут прежними нескоро —
люди едва ли станут устраивать банкеты в ближайшее время.
На прошлой неделе стало известно, что певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин и Дима Билан, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и блогерша Регина Тодоренко из-за пандемии COVID-19 подали документы на получение своими компаниями помощи от государства — выплаты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Наталия Гулькина , Николай Басков , Дима Билан , Регина Тодоренко , Иосиф Пригожин , НТВ
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