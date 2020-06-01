Родившийся в Латвии Пельш предпочел жить в России

Валдис Пельш в интервью изданию «Вечерняя Москва» пояснил, почему предпочитает жить в России , а не в Латвии , где родился и вырос. Телеведущий отметил обилие в РФ красивых мест.

5 июня Пельшу исполнится 53 года. Ведущий программы «Угадай мелодию» подчеркнул, что не любит праздновать день рождения, поскольку не ощущает свой возраст. В этом году, по его словам, отмечать праздник придется с учетом ограничений, связанных с пандемией, — скромно.

Пельш известен любовью к путешествиям. На вопрос журналистов, подыскал ли он себе новое место для жилья, телеведущий ответил отрицательно. Он заверил представителей СМИ, что любит Россию.

«Не меньше, чем Латвию. Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест», — заявил Пельш.

Он добавил, что ему до сих пор интересно «поездить по России».

По словам Пельша, у него есть отмеченные точки на карте РФ, где ему обязательно еще нужно побывать.

«Так что я здесь ещё поживу», — резюмировал телеведущий.

В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», Валдис Пельш был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Причиной обращения к медикам стали сильные боли в области грудной клетки. Телеведущий в одном из интервью отмечал, что страдает от панкреонекроза. После обследования его отпустили домой.