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Ушедшая в порно актриса раскрыла заработок во время карантина 

Lenta.ru 32 минуты назад
Ушедшая в порно актриса раскрыла свой доход
Фото: @maitlandward
Ушедшая в порно актриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) раскрыла размер заработка, который она получает во время карантина. В интервью The Ringer звезда детского сериала «Парень познает мир» (Boy Meets World) рассказала, что получает деньги от продажи откровенных фото и видео.
По словам Уорд, фанаты, которые подписаны на ее аккаунт в сервисе OnlyFans, ежемесячно вносят определенную сумму, а актриса дает им доступ к снимкам и роликам порнографического характера. К середине апреля у нее набралось уже более 15 тысяч подписчиков, и каждый платит ей по 7,99 доллара в месяц. Таким образом Уорд зарабатывает около 120 тысяч долларов в месяц (около 8,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Уорд подчеркнула, что пандемия коронавируса лишь увеличила аудиторию пользователей OnlyFans. По ее словам, за последние пару месяцев все больше мужчин стали заинтересованы в приватных беседах, а не только в откровенных фото и видео. Также актриса регулярно проводит особые трансляции для подписчиков. В одной из них она голой готовила печенье.
Ранее Уорд сообщила, что записанные откровенные видео для поклонников она продаст, а вырученные средства направит организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.
43-летняя Уорд в октябре 2019 года официально объявила, что стала профессиональной порноактрисой и снялась в фильме для взрослых Drive. Ранее она была известна по роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снималась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни».
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Шоу-бизнес , Общество , Walt Disney , телеканал АВС
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