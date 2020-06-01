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«Состояние нестабильное»: у Елены Воробей нашли коронавирус 

Мария Иванова и ещё 4 15 минут назад
У Воробей подтвердился коронавирус
Фото: globallookpress.com
Пародистка Елена Воробей заразилась новым коронавирусом. О положительном анализе она рассказала на своей странице в Instagram.
«Я начинаю эту борьбу. [Сначала] каких-то серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, в общем, легкое недомогание», — рассказала артистка.
По словам Воробей, она не хотела рассказывать о своем диагнозе, так как «всех уже этот вирус достал до тошноты», но решилась выложить видео, чтобы поддержать других заболевших.
Артистка призвала подписчиков не рисковать и в случае высокой температуры обращаться в больницу.
«Т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости — 5/7 литров!Ну, а всё остальное индивидуально…» — отметила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Воробей рассказала, что после первых легких симптомов у нее начала «ужасно» болеть спина, она не могла спать, а ибупрофен не помогал.
«Всё тело болело так как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное», — заключила артистка.
Как писал «Рамблер», ранее Воробей рассказала «Собеседнику», что из-за отсутствия работы во время пандемии ей пришлось выставить на продажу свою квартиру в Черногории.
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Шоу-бизнес , Коронавирус , Елена Воробей
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