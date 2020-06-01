У Воробей подтвердился коронавирус

Пародистка Елена Воробей заразилась новым коронавирусом. О положительном анализе она рассказала на своей странице в Instagram.

«Я начинаю эту борьбу. [Сначала] каких-то серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, в общем, легкое недомогание», — рассказала артистка.

По словам Воробей, она не хотела рассказывать о своем диагнозе, так как «всех уже этот вирус достал до тошноты», но решилась выложить видео, чтобы поддержать других заболевших.

Артистка призвала подписчиков не рисковать и в случае высокой температуры обращаться в больницу.

«Т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости — 5/7 литров!Ну, а всё остальное индивидуально…» — отметила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Воробей рассказала, что после первых легких симптомов у нее начала «ужасно» болеть спина, она не могла спать, а ибупрофен не помогал.

«Всё тело болело так как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное», — заключила артистка.