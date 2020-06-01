Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Культура Владимир Кузьмин резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам 

РИА Новости 29 минут назад
Кузьмин вмешался в конфликт с артистами
Фото: РИА Новости
Народный артист России Владимир Кузьмин в интервью порталу "СтарХит" призвал артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за последствий пандемии коронавируса. Недавно после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты, особенно молодые, бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
"Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут", — считает музыкант.
По мнению артиста, в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.
"Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает", — подчеркнул Кузьмин.
Ранее о тяжелом положении также рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Видео
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
01:08
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
Происшествия Криминал
Между Россией и США разгорается новый скандал
01:35
Между Россией и США разгорается новый скандал
Политика В мире
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
01:19
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение