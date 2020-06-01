Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова рассказала о покушении 

Мария Иванова и ещё 12 55 минут назад
Певица Ольга Бузова заявила, что в начале музыкальной карьеры на нее прямо на сцене напал мужчина. Об этом артистка рассказала в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
Бузова вспомнила этот случай, комментируя историю захватившего банк мужчины, который требовал встречи с ней. Как писал «Рамблер», инцидент произошел в отделении на Земляном Валу в Москве 23 мая.
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Большинство людей покинули отделение, захватчик остался там вдвоем с заложником. Они начали пить вино, общаться и захватчик рассказал, что требует встречи с Бузовой, так как она «причастна ко всему» и у него к ней много вопросов.
Бузова рассказала НТВ, что некоторые теперь иронизируют и пишут, что ради них банки не грабили.
«Но на тот момент это не было гордостью, я узнала совершенно случайно, мне просто стали обрывать трубку. У меня, если честно, было состояние мандража», — заявила она.
Певица заверила, что готова была приехать ради спасения заложников, но ее помощь не потребовалась.
Также она вспомнила о нескольких моментах своей жизни, когда ей грозила опасность. По словам Бузовой, поклонники кидались на ее машину, а однажды на концерте, в начале ее карьеры, на сцену вышел мужчина, который напал на нее и разбил ей губу.
Комментарии 18
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция застрелила протестующего в США
Полиция застрелила протестующего в США
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Медведица растерзала россиянина
Медведица растерзала россиянина
Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19
Китай подтвердил новую версию происхождения COVID-19
Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США
Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США
Видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение