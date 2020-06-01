Певица Ольга Бузова заявила, что в начале музыкальной карьеры на нее прямо на сцене напал мужчина. Об этом артистка рассказала в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Бузова вспомнила этот случай, комментируя историю захватившего банк мужчины, который требовал встречи с ней. Как писал «Рамблер», инцидент произошел в отделении на Земляном Валу в Москве 23 мая.

Большинство людей покинули отделение, захватчик остался там вдвоем с заложником. Они начали пить вино, общаться и захватчик рассказал, что требует встречи с Бузовой, так как она «причастна ко всему» и у него к ней много вопросов.

Бузова рассказала НТВ, что некоторые теперь иронизируют и пишут, что ради них банки не грабили.

«Но на тот момент это не было гордостью, я узнала совершенно случайно, мне просто стали обрывать трубку. У меня, если честно, было состояние мандража», — заявила она.

Певица заверила, что готова была приехать ради спасения заложников, но ее помощь не потребовалась.

Также она вспомнила о нескольких моментах своей жизни, когда ей грозила опасность. По словам Бузовой, поклонники кидались на ее машину, а однажды на концерте, в начале ее карьеры, на сцену вышел мужчина, который напал на нее и разбил ей губу.