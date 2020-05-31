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Дрессировщик тигров вечерами работает разносчиком еды 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дрессировщик тигров вечерами работает разносчиком еды
Фото: Instagram
Директор Большого Московского Государственного цирка Эдгард Запашный рассказал о Заслуженном артисте РФ, известном дрессировщике, которому приходится работать разносчиком еды в период карантина.
Он выложил в инстаграме фотографию Сергея Нестерова и написал в микроблоге:
«Сергей Нестеров — Заслуженный артист России, в январе месяце он представлял Россию на Международном цирковом фестивале в Монте Карло и завоевал там одну из главных наград, а несколько лет до этого он выиграл Всемирный фестиваль циркового искусства Идол. Сейчас, весь световой день, он ухаживает за своими тиграми, а с 18.00 и до 23.00 он работает доставщиком еды».
Запашный отмечает, что многие артисты цирка, театра и кино устроились на непрестижную работу. Они работают грузчиками, сварщиками, водителями, чтобы прокормить свои семьи.
«И обратите внимание, что эти люди не жалуются в своих соцсетях, не пишут, что страна не такая, что им все должны. Они просто идут и работают», — резюмирует директор цирка.
Как ранее писал «Рамблер», по словам Запашного, в стране много рядовых деятелей культуры, актеров театров и сотрудников ДК, которые и в прежние времена мало зарабатывали.
А после ввода ограничений, отмены мероприятий и распространения пандемии и вовсе лишились средств к существованию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Нестеров , Эдгард Запашный
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