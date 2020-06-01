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Шварценеггер обратился к киевлянам по-украински 

News.ru и ещё 3 35 минут назад
Шварценеггер обратился к киевлянам по-украински
Фото: instagram.com/schwarzenegger
Актёр и член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер поздравил жителей украинской столицы с днём города, который Киев праздновал 30-31 мая.
«Железный Арни» исполнил часть песни «Как тебя не любить, мой Киев», что вошло в опубликованный мэром города Виталием Кличко поздравительный видеоролик. Сам Кличко по видеосвязи научил голливудскую звезду произносить фразу: «Як тебе не любити, Києве мій!»
Кличко отметил, что, хотя в связи с пандемией коронавируса все массовые праздники отменены, жители столицы могут признаться в любви Киеву, выкладывая в соцсетях фото и видео города.
Как писал NEWS.ru ранее, американская актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому». В рамках акции актриса прочитала басню Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», что привело в восторг её многочисленных поклонников.
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Шоу-бизнес , Арнольд Шварценеггер , Виталий Кличко , Корней Чуковский , Милла Йовович , Республиканская партия США
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