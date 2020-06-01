Шварценеггер обратился к киевлянам по-украински 

«Железный Арни» исполнил часть песни «Как тебя не любить, мой Киев», что вошло в опубликованный мэром города Виталием Кличко поздравительный видеоролик. Сам Кличко по видеосвязи научил голливудскую звезду произносить фразу: «Як тебе не любити, Києве мій!»

Кличко отметил, что, хотя в связи с пандемией коронавируса все массовые праздники отменены, жители столицы могут признаться в любви Киеву, выкладывая в соцсетях фото и видео города.