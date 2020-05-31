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Садальский показал фотографии затопленной квартиры 

Ирина Лебедева и ещё 1 42 минуты назад
Садальский показал фотографии затопленной квартиры
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский в социальной сети пожаловался на бездействие ремонтных служб.
В его квартире протек потолок, обрушились пласты штукатурки. Реальной помощи никакой нет, потоп продолжается.
«Что в Москве, льет дождь четыре дня, узнал только в своей квартире… Я же на самоизоляции, звоню в мэрию, записывают, присылают людей, но они ничего не могут сделать… 15 лет живу в этой квартире, было сухо, а теперь Ниагара. А что делать… на крыше природный бассейн образовался, прелесть. Но начинает надоедать, но бросить собирать воду не могу — соседей снизу зальет, жалко их», — написал актер в микроблоге.
Садальский попросил у подписчиков советов, как поступать в подобной ситуации.
«В суд на управляющую, зафиксируйте и экспертизу, будут выплачивать», «Звонить, звонить, звонить и требовать устранения этого безобразия!», — ответили ему бывалые фолловеры.
Как сообщал «Рамблер», актер Станислав Садальский опубликовал в соцсети фотографию российского певца Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями.
По его мнению, их количество может служить доказательством того, что исполнитель прошёл с боями не одну битву.
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Шоу-бизнес , Другое , Станислав Садальский , Олег Газманов , Москва
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