Садальский показал фотографии затопленной квартиры 

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Станислав Садальский в социальной сети пожаловался на бездействие ремонтных служб.

В его квартире протек потолок, обрушились пласты штукатурки. Реальной помощи никакой нет, потоп продолжается.

«Что в Москве, льет дождь четыре дня, узнал только в своей квартире… Я же на самоизоляции, звоню в мэрию, записывают, присылают людей, но они ничего не могут сделать… 15 лет живу в этой квартире, было сухо, а теперь Ниагара. А что делать… на крыше природный бассейн образовался, прелесть. Но начинает надоедать, но бросить собирать воду не могу — соседей снизу зальет, жалко их», — написал актер в микроблоге.

Садальский попросил у подписчиков советов, как поступать в подобной ситуации.

«В суд на управляющую, зафиксируйте и экспертизу, будут выплачивать», «Звонить, звонить, звонить и требовать устранения этого безобразия!», — ответили ему бывалые фолловеры.

Как сообщал «Рамблер», актер Станислав Садальский опубликовал в соцсети фотографию российского певца Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями.