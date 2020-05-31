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Изображение Бузовой принесло компании убытки 

Ирина Лебедева 55 минут назад
Изображение Бузовой принесло компании убытки
Фото: Instagram
Компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» из Ростова-на -Дону приняла решение расторгнуть контракт с продюсерским центром «Арчер Мьюзик» (он лицензирует рекламу), поскольку использование образа Бузовой в рекламной компании прибыли не дает.
Об этом рассказал новостной Telegram-канал Mash.
Как выяснилось, с начала этого года согласно контракту ростовские виноделы стали выпускать Buzwine — вино с лицом певицы. Цена бутылки алкогольного напитка — 500 рублей.
В интернете пишут, что качество вина так себе, а саму идею обсмеяли.
В итоге быстро было обнаружено, что бутылки с изображением Ольги Бузовой на этикетке люди покупать не хотят.
То же самое вино гораздо лучше продается в стандартном исполнении. Винодельческая компания обратилась в арбитражный суд.
Как сообщал «Рамблер», поющая телеведущая опубликовала кадр, на котором она позирует в мятном спортивном костюме и черном коротком топе, который демонстрирует ее плоский живот и стальной пресс с кубиками.
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