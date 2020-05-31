Изображение Бузовой принесло компании убытки 

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Компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» из Ростова-на -Дону приняла решение расторгнуть контракт с продюсерским центром «Арчер Мьюзик» (он лицензирует рекламу), поскольку использование образа Бузовой в рекламной компании прибыли не дает.

Об этом рассказал новостной Telegram-канал Mash.

Как выяснилось, с начала этого года согласно контракту ростовские виноделы стали выпускать Buzwine — вино с лицом певицы. Цена бутылки алкогольного напитка — 500 рублей.

В интернете пишут, что качество вина так себе, а саму идею обсмеяли.

В итоге быстро было обнаружено, что бутылки с изображением Ольги Бузовой на этикетке люди покупать не хотят.

То же самое вино гораздо лучше продается в стандартном исполнении. Винодельческая компания обратилась в арбитражный суд.