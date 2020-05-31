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В последнее время все чаше в социальных сетях и СМИ появляется информация о том, что Анастасии Заворотнюк медленно, но верно становится лучше, страшная болезнь сдает позиции.

Тысячи поклонников звезды «Прекрасной няни» с нетерпением ждут добрых вестей.

Хороший знак подписчики увидели в появлении в инстаграме дочери артистки милого «утреннего» поста.

Сегодня Анна выложила фотографию своего завтрака — блинчики с малиной и сахарной пудрой и цветы сирени для декора.

Девушка при этом обратилась ко всем подписчикам с пожеланием хорошего дня.

Пост собрал множество добрых комментариев.

«И тебе хорошего дня Анют. Приятного аппетита. Здоровья тебе и всей твоей семье и скорейшего выздоровления Анастасии Юрьевне», «Спасибо, и Вам прекрасного дня и здоровья Мамочке! Думаю о ней, вспоминаю постоянно, молюсь и посылаю силу добра и энергии на борьбу и победу».

Как сообщал «Рамблер», Анна Заворотнюк поделилась в Instagram фотографией, на которой видны ямочки на ее щеках.