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Рома Жуков заявил, что его дети в опасности 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Рома Жуков заявил, что его дети в опасности
Фото: РИА Новости
В семье бывших супругов Жуковых началась битва за детей.
Напомним, их шестеро, и все они сейчас живут с мамой, Еленой Жуковой.
Но там дети в опасности — считает их папа Роман. В программе «Светская хроника» он объяснил, почему.
У Елены Жуковой есть младший брат Кирилл. Мать иногда просит родственника посмотреть за детьми. А тот над ними, по словам Романа, издевается.
«Один раз ко мне приехал Никита. Весь расцарапан. Он говорит: [Кирилл] взял вешалку, сломал об пол и начал меня полосовать. Я вообще в шоке. У него вся рука вот такая была расцарапана, в кровяных потеках, бороздах», — цитирует Жукова 5Канал.
Роман повез ребенка в травмпункт и потом в полицию, где написал заявление.
Но после того как Никита вернулся к матери, Кирилла он обвинять перестал, а стал говорить, что его поранила собака.
Жуков в шоке от ситуации, он возмущен, что пострадавшего ребенка заставляют врать. Винит он в этом свою бывшую супругу.
Адвокат певца будет отстаивать его интересы в суде — на Кирилла все-таки подано заявление. А также Жуков хочет, чтобы все его дети жили с ним.
Роман надеется, что после пандемии суд начнет рассмотрение дела и оно решится в его пользу.
Как ранее писал «Рамблер», певец Рома Жуков, пик популярности которого пришелся на 90-е годы, попал в скандальную историю во время гастролей на севере нашей огромной страны.
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Шоу-бизнес , Елена Жукова
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