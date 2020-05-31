Лоза сравнил нынешний кризис с Великой депрессией 

На фоне жарких дебатов о якобы тяжелейшем материальном положении персон шоу-бизнеса Юрий Лоза заявил, что артисты прекрасно могут пережить кризис, устроившись работать на непрестижные профессии — курьерами, доставщиками еды, таксистами.

Он считает, что нынешние времена можно сравнить с периодом Великой депрессии. А тогда люди хватались за любую работу, невзирая на свои прошлые достижения.

«Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно», — приводит слова музыканта 5 Канал.