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Лоза сравнил нынешний кризис с Великой депрессией 

Ирина Лебедева и ещё 6 29 минут назад
Лоза сравнил нынешний кризис с Великой депрессией
Фото: РИА Новости
На фоне жарких дебатов о якобы тяжелейшем материальном положении персон шоу-бизнеса Юрий Лоза заявил, что артисты прекрасно могут пережить кризис, устроившись работать на непрестижные профессии — курьерами, доставщиками еды, таксистами.
Он считает, что нынешние времена можно сравнить с периодом Великой депрессии. А тогда люди хватались за любую работу, невзирая на свои прошлые достижения.
«Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно», — приводит слова музыканта 5 Канал.
Как ранее писал «Рамблер», певец и композитор Юрий Лоза в Facebook прокомментировал спор продюсера Иосифа Пригожина и лидера группы «Ленинград» о бедственном положении российских артистов на фоне коронавируса.
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Шоу-бизнес , Другое , Юрий Лоза , Иосиф Пригожин
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