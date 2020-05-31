«А вы видели НЛО?» Куценко спровоцировал спор в соцсети 

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Гоша Куценко выложил в инстаграме видео, где в ночном небе видны яркие, синхронно движущиеся огни. И порассуждал на тему существования НЛО в принципе.

Причем повел разговор так, что в итоге непонятно — верит сам актер в существование неопознанных летающих объектов, или подначивает своих подписчиков.

Разгорелась дискуссия, у сторонников версии существования внеземных цивилизаций оказалась большая группа поддержки.

Более того, немало людей написали, что лично видели эти летающие объекты.

«Первый раз видел в детстве, а потом лет 15 назад наблюдал несколько раз в ночном небе», «Я видела! На Алтае, мы отдыхали на Телецком озере… кстати, прикольно. Непонятно и даже страшно, когда понимаешь, что это штука " висела" у нас над головой».

Другие преисполнены скепсиса.

«Ты с театром то разобрался? Гоша? Уже НЛО… Давай театром займись!», «Гоше так и чешется заморочить подписчиков».

Как сообщал «Рамблер», пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — это нормальный ответ природы людям, которых стало слишком много на Земле.