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«А вы видели НЛО?» Куценко спровоцировал спор в соцсети 

Ирина Лебедева 49 минут назад
«А вы видели НЛО?» Куценко спровоцировал спор в соцсети
Фото: РИА Новости
Гоша Куценко выложил в инстаграме видео, где в ночном небе видны яркие, синхронно движущиеся огни. И порассуждал на тему существования НЛО в принципе.
Причем повел разговор так, что в итоге непонятно — верит сам актер в существование неопознанных летающих объектов, или подначивает своих подписчиков.
Разгорелась дискуссия, у сторонников версии существования внеземных цивилизаций оказалась большая группа поддержки.
Более того, немало людей написали, что лично видели эти летающие объекты.
«Первый раз видел в детстве, а потом лет 15 назад наблюдал несколько раз в ночном небе», «Я видела! На Алтае, мы отдыхали на Телецком озере… кстати, прикольно. Непонятно и даже страшно, когда понимаешь, что это штука " висела" у нас над головой».
Другие преисполнены скепсиса.
«Ты с театром то разобрался? Гоша? Уже НЛО… Давай театром займись!», «Гоше так и чешется заморочить подписчиков».
Как сообщал «Рамблер», пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — это нормальный ответ природы людям, которых стало слишком много на Земле.
Об этом актер Гоша Куценко заявил в своем инстаграме.
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Шоу-бизнес , Гоша Куценко
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