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«У него мания величия»: Пригожин о Шнурове 

Ирина Лебедева и ещё 2 12 минут назад
Пригожин: у Шнурова мания величия
Фото: Instagram
Противостояние Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова продолжается.
«Я кадык бы ему вырвал!» Новый виток скандала Пригожин-Шнуров
Пригожин раз за разом дает интервью журналистам, объясняя, как он видит ситуацию, а Шнуров вновь и вновь публикует в инстаграме ядовитые стишки.
Сеть взрывается обсуждениями. Пригожин возмущается и дает интервью. Все идет по кругу.
На этот раз продюсер обвинил музыканта в мании величия. В очередном интервью он подчеркнул, что лидер группировки Ленинград переоценивает значимость собственной персоны, — пишет РИА Новости.
«Он про популярных артистов имел в виду себя, у которого корпоративы по двести тысяч долларов», — уничижительно отметил Пригожин.
Также продюсер уверяет, что не реагирует на тот негатив, который обрушился на него в последнее время из-за этого скандала.
«Поверьте мне: у меня абсолютный иммунитет и антитела на хейтеров и на этих дегенератов. Тот яд, который они вымещают, — они вымещают на себя».
А Шнуров вновь вбросил мяч на территории противника. На его страничке — новый опус про карантин и оголодавших селебрити.
Как водится, без нецензурной лексики не обошлось.
Все попрятались по гнёздам И вельможи и народ. Голодней всех было звёздам…
Как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин уже неоднократно заявлял, что государство должно поддерживать артистов в тяжелые времена.
Он считает, что вправе, в частности, требовать свои деньги от государства, поскольку является добросовестным налогоплательщиком.
Сейчас же самое время, чтобы потребовать деньги, выплаченные государству, обратно.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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