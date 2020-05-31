Пригожин: у Шнурова мания величия

Все новости на карте

Пригожин раз за разом дает интервью журналистам, объясняя, как он видит ситуацию, а Шнуров вновь и вновь публикует в инстаграме ядовитые стишки.

Сеть взрывается обсуждениями. Пригожин возмущается и дает интервью. Все идет по кругу.

На этот раз продюсер обвинил музыканта в мании величия. В очередном интервью он подчеркнул, что лидер группировки Ленинград переоценивает значимость собственной персоны, — пишет РИА Новости.

«Он про популярных артистов имел в виду себя, у которого корпоративы по двести тысяч долларов», — уничижительно отметил Пригожин.

Также продюсер уверяет, что не реагирует на тот негатив, который обрушился на него в последнее время из-за этого скандала.

«Поверьте мне: у меня абсолютный иммунитет и антитела на хейтеров и на этих дегенератов. Тот яд, который они вымещают, — они вымещают на себя».

А Шнуров вновь вбросил мяч на территории противника. На его страничке — новый опус про карантин и оголодавших селебрити.

Как водится, без нецензурной лексики не обошлось.

Все попрятались по гнёздам И вельможи и народ. Голодней всех было звёздам…

Как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин уже неоднократно заявлял, что государство должно поддерживать артистов в тяжелые времена.

Он считает, что вправе, в частности, требовать свои деньги от государства, поскольку является добросовестным налогоплательщиком.