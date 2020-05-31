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Обнародованы подобности скандала Самбурская-Дробыш 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Обнародованы подобности скандала Самбурская-Дробыш
Фото: РИА Новости
В СМИ прошла информация о том, что Настасья Самбурская разрывает отношения со своим продюсером Виктором Дробышем и подала на него в суд, требуя получить право исполнять все написанные для нее песни.
От Самбурской потребовали 1,5 миллиона через суд
Журналистам удалось узнать подробности конфликта.
У Настасьи были очень невыгодные условия контракта — 70% доходов получал Дробыш.
Взамен предполагалось, что «Национальная музыкальная корпорация» будет активно продвигать карьеру артистки.
Очевидно, Самбурская не увидела обещанных перспектив.
А по мнению сотрудников продюсерского центра, на которое ссылаются 7Дней, актриса была ненадежным клиентом.
«Если Дробыш был с ней на связи днем и ночью, всегда откликался по первому требованию, то Самбурская временами просто пропадала. Как-то он не мог дозвониться до нее больше недели, подтвердить выступление на корпоративе. И вдруг совершенно случайно встретил Настасью рядом с офисом, она жила неподалеку. Правда, не успел догнать — та запрыгнула в машину, которой чуть его не переехала, унося ноги».
Также рассказывают, что именно Дробыш помог Самбурской купить с большим дисконтом элитные жилье и автомобиль.
При этом Настасья якобы была всегда чем-то недовольна, уже не раз грозилась разорвать контракт, часто ругалась с продюсером.
Однако вплоть до последнего момента Дробышу удавалось решать вопросы мирным путем.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Настасья Самбурская в Instagram пожаловалась на мужчин, которые самоутверждаются за ее счёт.
Артистка подчеркнула, что ее окружают представители сильного пола, таким образом компенсирующие свои неудачи и комплексы.
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Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Настасья Самбурская
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