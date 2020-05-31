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«Пусть эти деньги направят врачам»: Кузьмин пристыдил артистов 

Ирина Лебедева и ещё 1 15 минут назад
«Пусть эти деньги направят врачам»: Кузьмин пристыдил артистов
Фото: РИА Новости
Тусовка российского шоу-бизнеса разделилась на два лагеря.
Многие жалуются на то, что наступили трудные времена. Пригожин, Валерия, Тарзан и другие звезды сетуют на безденежье.
Шнуров, Лепс и прочие — предлагают не плакаться, ибо обычным людям намного хуже.
Последних поддержал и Владимир Кузьмин. Музыкант заявил, что даже рад возможность побыть дома с семьей, а коллег по цеху, пытающихся добиться помощи у государства пристыдил.
Певец считает, что в нынешних реалиях следует помогать медикам, а не артистам.
«Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Скоро все начнется заново. Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает», — цитирует слова Кузьмина Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», В жизни 65-летнего Владимира Кузьмина наступила тишь и благодать.
Он вновь женился на своей экс-жене Екатерине, с которой ранее прожил в браке 17 лет. К тому же все его три дочери-красавицы рядом.
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Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин
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