«Пусть эти деньги направят врачам»: Кузьмин пристыдил артистов 

Тусовка российского шоу-бизнеса разделилась на два лагеря.

Многие жалуются на то, что наступили трудные времена. Пригожин, Валерия, Тарзан и другие звезды сетуют на безденежье.

Шнуров, Лепс и прочие — предлагают не плакаться, ибо обычным людям намного хуже.

Последних поддержал и Владимир Кузьмин . Музыкант заявил, что даже рад возможность побыть дома с семьей, а коллег по цеху, пытающихся добиться помощи у государства пристыдил.

Певец считает, что в нынешних реалиях следует помогать медикам, а не артистам.

«Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Скоро все начнется заново. Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает», — цитирует слова Кузьмина Экспресс Газета.

Как ранее писал «Рамблер», В жизни 65-летнего Владимира Кузьмина наступила тишь и благодать.

Он вновь женился на своей экс-жене Екатерине, с которой ранее прожил в браке 17 лет. К тому же все его три дочери-красавицы рядом.