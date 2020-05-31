«Нет телеканала, который бы не позвонил мне»: Брухунова

Очень своеобразная манера одеваться молодой жены Евгения Петросяна — постоянный повод для обсуждения в соцсетях.

Вот и выложенная ей в инстаграме фотография, где она запечатлена в темно-синем платье в мелкий принт и соломенной шляпке вызвала бурное обсуждение.

Часть подписчиц сравнила ее с Андрейченко (образ Мэри Поппинс), также Татьяну назвали «тургеневской девушкой» и даже «леди Совершенство».

Другие, однако, раскритиковали наряд Брухуновой, который, как считают фолловеры, старит еще молодую женщину.

Надо отметить, что дискуссия идет вполне корректно.

«Такое впечатление, что одежда сама по себе, вы сами по себе… Нет между вами гармонии…», «Вы такая молодая, зачем вам такой стиль? Мисс Марпел! Он вас старит!»

Татьяна критикам развернуться у себя в микроблоге не дает. Резко отвечает, примерно так:

«Жалкое подобие на воспитанного человека — это Вы! Демагогию оставьте для близких. Может им Ваши нравоучения в кайф! Я Вашим мнением не интересовалась. Вы весьма посредственны и малокультурны».

Кто-то из комментаторов поинтересовался — если мнение посторонних не интересно — для чего тогда выкладывать все эти бесконечные фотографии в разных нарядах? Может быть, известности хочется?

Хозяйку аккаунта этот вопрос возмутил.

«Вы слишком примитивно мыслите. Если бы я хотела известности, то давно «светила» своим фейсом на всех телеканалах страны Нет телеканала в России, который бы не позвонил мне за минувшие 2 года с приглашением».

Реплика появилась в ответ на очередное обвинение в разрушении семьи артиста.