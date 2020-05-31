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Дочь Александра Барыкина с бабушкой не здоровается 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Дочь Александра Барыкина с бабушкой не здоровается
Фото: РИА Новости
Музыкант Александр Барыкин ушел из жизни в 2011 году. Но его друзья не оставляют без внимания его пожилую маму, ей уже 91 год.
Александра Георгиевна вовсе не утратила интерес к жизни. Конечно, она грустит о сыне и очень по нему скучает. Однако вспоминает только хорошее.
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Благодарна Пугачевой, Кобзону и Лещенко, которые помогли в свое время получить участок для похорон сына на Троекуровском кладбище. Также отдельно благодарит примадонну (которую "любит, как дочку") за крупное пожертвование на памятник Александру.
Барыкина в целом на судьбу не жалуется. Говорит, что все у нее хорошо, она не страдает от одиночества.
«Не бедствую, всегда полный холодильник. Друзья покойного сына Саши очень помогают. Недавно на день рождения смартфон подарили. Научилась пользоваться на старости лет, как его… ватсап, картинки и видео мне присылают. Разглядываю их — как в музеи теперь хожу. Игорь Сандлер вещи дарит, лекарства и продукты покупает. Саша Серов каждый месяц по 10 тысяч рублей дает, все время ко мне приходит. Ведь вся моя пенсия уходит на няню. Сын Вася, внук Гоша со своей дочкой Николь тоже не забывают про меня», — цитирует слова Александры Георгиевны Экспресс Газета.
Единственное, что огорчает пожилую женщину — это то, что не получается общения с внучкой Кирой, дочерью покойного сына.
«Дикая она очень. На ТВ увидела меня — я на программу сниматься приехала — так не поздоровалась даже».
И от бывшей невестки Нелли последнее время нет вестей. Но Барыкина за нее спокойна — она знает, что та замужем, супруг у нее торгует автомобильными запчастями и «живут они хорошо».
Как ранее писал «Рамблер», Александру Барыкину стало плохо во время гастролей в Оренбурге в 2011 году. Музыкант перенес инфаркт.
С трудом завершив выступление, он кое-как добрался до гримерки, где потерял сознание. На следующий день Барыкина не стало.
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Шоу-бизнес , Александр Барыкин , Игорь Сандлер , Nelly
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