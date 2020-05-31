Собчак прокомментировала интервью Родниной 

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«Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают, — сказала Роднина в интервью «СЭ». — Некоторые люди требовали прямых денежных выплат? Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда».

— Ирина Роднина как всегда, — отреагировала на эти слова Собчак.