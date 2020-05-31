«Дорогая я очень»: Королева посмеялась над сплетниками 

После заявления Сергея Грушко о том, что у представителей шоу-бизнеса из-за карантина по коронавирусу нет возможности выступать а, значит, и жить не на что, хейтеры принялись вовсю зубоскалить на тему «нищих артистов».

В частности, в сети начали подкалывать Тарзана, предлагая тому вернуть супругу Игорю Николаеву , раз он не может ее прокормить.

Наташа Королева сообщила, что слухи о семейном безденежье сильно преувеличены.

«Шутят, что нам нечего кушать, и Сережа отдает меня обратно Игорю Николаеву. Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни», — приводит слова певицы Pravda.ru.

Как ранее писал «Рамблер», супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан в Instagram сообщил, что прекращает всякое общение с журналистами.

Напомним, несколько дней назад он заявил, что артисты оказались в крайне бедственном положении. Они лишены хоть какого-то заработка.

При этом он привел в пример пенсионеров, которым грех жаловаться.