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«Дорогая я очень»: Королева посмеялась над сплетниками 

Ирина Лебедева и ещё 1 30 минут назад
После заявления Сергея Грушко о том, что у представителей шоу-бизнеса из-за карантина по коронавирусу нет возможности выступать а, значит, и жить не на что, хейтеры принялись вовсю зубоскалить на тему «нищих артистов».
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
В частности, в сети начали подкалывать Тарзана, предлагая тому вернуть супругу Игорю Николаеву, раз он не может ее прокормить.
Наташа Королева сообщила, что слухи о семейном безденежье сильно преувеличены.
«Шутят, что нам нечего кушать, и Сережа отдает меня обратно Игорю Николаеву. Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни», — приводит слова певицы Pravda.ru.
Как ранее писал «Рамблер», супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан в Instagram сообщил, что прекращает всякое общение с журналистами.
Напомним, несколько дней назад он заявил, что артисты оказались в крайне бедственном положении. Они лишены хоть какого-то заработка.
При этом он привел в пример пенсионеров, которым грех жаловаться.
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Николаев , Наташа Королева
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