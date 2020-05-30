ФНС поддержит звезд шоу-бизнеса

Леониду Агутину и Отмечается, что Тодоренко направила запрос в ФНС уже после того, как некорректно высказалась о жертвах домашнего насилия и с ней разорвали рекламные контракты, а сама блогер перевела в фонд помощи жертвам домашнего насилия 2 млн рублей. А вот Григорию Лепсу Тимати не удалось в пандемию сохранить полный штат сотрудников, поэтому в ФНС им в помощи отказали, отмечает «Собеседник».

Некоторые музыканты не подавали заявления, но, по предварительным данным налоговой службы, могли бы рассчитывать на 12 тысяч рублей. Например, по всем параметрам подходят Алла Пугачева Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин . В интервью Business FM Пригожин сказал, что за помощью к государству он обратится только в крайнем случае.

— Люди, которые делают концерты, например их большая команда, у нас команда из 25 человек: и администраторы, и звукорежиссеры, и музыканты, и пиарщики — у всех большие команды, их труд нужно оплачивать. И мы каждый месяц это делаем, у них у всех есть семьи, и это у нас идет из того, что у нас было отложено, из так называемых запасов. Мы можем себе позволить помогать нашему коллективу, постоянным музыкантам. Поэтому нужно просто правильно планировать свою экономическую базу, вот и все. Все сотрудники телеканала «Авто Плюс» и все артисты, которые связаны с певицей Валерией, получают стопроцентную зарплату, не 80-90%, а 100%.

— Лично вы можете рассчитывать на поддержку государства? Вы же индивидуальный предприниматель?

— Да. Вы знаете, я ни на кого не рассчитываю, и тем более на государство, я рассчитываю только на себя и на свои силы. Меня припрет, я в последнюю очередь пойду у государства просить помощи. Не потому, что я к нему по-особенному отношусь, нет. Естественно, если государство нам поможет, мы эту помощь примем, но мы сами обращаться к государству пока не планируем. У государства есть куча других проблем и других людей, которые в этом нуждаются. Вот и все.

На прошлой неделе Иосиф Пригожин в интервью «Вечерней Москве» заявил о «чудовищном» положении музыкантов во время пандемии. Позже после упреков в его адрес продюсер не раз объяснял, что говорил не о себе или «звездах первой двадцатки», а о рядовых сотрудниках индустрии. По словам Пригожина, их сфера пока не признана пострадавшей, а они в основном работают по контракту.

Это подтвердил и музыкант Сергей Мазаев . По его словам, звезды и лидеры групп заводят себе ИП, а уже позже находят сотрудников на сдельной основе:

— Все мои коллеги, с которыми я работаю, мы все ИП, потому что это наиболее выгодная форма общения с государством в плане уплаты налогов, более легкие и спокойные схемы, легче все, нежели чем делать организацию, брать на работу. У меня есть и зарплатные работники — бухгалтеры и прочие люди. А вообще, конечно, ИП для музыкантов удобнее, потому что подписываешь договор, и все, и тебе перечисляют деньги спокойно, а бухгалтерия потом налоги все делает.

— Сейчас, в заданных условиях, удается ли сохранить всех участников группы и техобслуживания?

— Конечно. Не забывайте, то, о чем говорил Пригожин, это не совсем же… Что же, Валерия с Пригожиным, что ли, хотят поддержки? Нет, ничего подобного. Он говорил о людях, которые в этом шоу-бизнесе участвуют, которые обеспечивают концертную деятельность: билетные кассиры, вахтеры, работники концертных залов. Эти люди остались без денег вообще, вот в чем дело. Артисты… Я вот, например, совершенно не страдаю. Я в апреле получил гонорар неплохой за две работы, я поддерживаю своих сотрудников, которые у меня работают, я всем стараюсь подбрасывать каждые полмесяца, каждый месяц какую-то сумму, чтобы они могли прожить этот период, это естественно. Я думаю, что порядочные люди все так делают, даже если у меня кончатся деньги, я пойду где-то искать спонсоров, чтобы помочь, раздать людям какой-то минимум на проживание обязательно.

Массовые мероприятия, в том числе музыкальные концерты, запрещены в России с середины марта. Большинство коллективов не отменили свои выступления, а перенесли на конец года или на те же даты в следующем году.