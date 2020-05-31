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Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак» 

РИА Новости 40 минут назад
Пригожин отреагировал на помощь в виде «Доширака»
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал сообщения об отправке ему помощи в виде лапши быстрого приготовления.
Ранее в СМИ продюсер сообщил, что артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, так как сейчас они все лишены возможности зарабатывать. В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
Продюсер, в свою очередь, назвал это сообщение провокацией.
"Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю", — сказал Пригожин.
Продюсер также посетовал, что в этой истории он "оказался крайним". По словам Пригожина, говоря о тяжелом положении артистов, он констатировал правду и пытался выступить в защиту таких музыкантов, а сам помощи при этом ни у кого не просил.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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