Пригожин отреагировал на помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал сообщения об отправке ему помощи в виде лапши быстрого приготовления.

Ранее в СМИ продюсер сообщил, что артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, так как сейчас они все лишены возможности зарабатывать. В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.

Продюсер, в свою очередь, назвал это сообщение провокацией.

"Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю", — сказал Пригожин.

Продюсер также посетовал, что в этой истории он "оказался крайним". По словам Пригожина, говоря о тяжелом положении артистов, он констатировал правду и пытался выступить в защиту таких музыкантов, а сам помощи при этом ни у кого не просил.