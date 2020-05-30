Ольга Бузова перепугала людей 

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Ольга Бузова совместно с создателями YouTube-шоу XO Team сделали шуточный ролик.

Сюжет незамысловат: Бузова в образе учительницы, но в совсем не подходящем для этого наряде спрашивает «учеников», почему они не в форме.

Перепуганные «школьники» тут же бросаются наутек.

Мнения комментаторов разделились. Большинство решило, что ролик веселый, а сама Бузова отлично выглядит.

И вообще жаль, что в школах таких учителей не бывает.

Но некоторым показалось, что тема — достаточно скользкая и чувство меры телеведущей изменило.