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Ольга Бузова перепугала людей 

Ирина Лебедева 55 минут назад
Ольга Бузова перепугала людей
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова совместно с создателями YouTube-шоу XO Team сделали шуточный ролик.
Сюжет незамысловат: Бузова в образе учительницы, но в совсем не подходящем для этого наряде спрашивает «учеников», почему они не в форме.
Перепуганные «школьники» тут же бросаются наутек.
Мнения комментаторов разделились. Большинство решило, что ролик веселый, а сама Бузова отлично выглядит.
И вообще жаль, что в школах таких учителей не бывает.
Но некоторым показалось, что тема — достаточно скользкая и чувство меры телеведущей изменило.
Как ранее писал «Рамблер», Ольга стала активной участницей дерзких сетевых челленджей и инициатором домашних экстремальных развлечений (чего стоит ее купание в дошираке!) и завела TikTok.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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