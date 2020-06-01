Пригожин раскрыл правду о сообщениях с угрозами Шнурову 

Напомним, продюсер в одном из своих постов в Instagram отметил, что российские звезды шоу-бизнеса и артисты очень нуждаются в поддержке государства, на что лидер группы «Ленинград» ответил уничижительным постов в своем аккаунте.

С тех пор и началась затянувшаяся холодная война артистов, во время одного из эпизодов которой Шнуров выложил переписку с неизвестным, который угрожал певцу физической расправой. Пригожин поначалу отрицал, что он был автором этих посланий, но в итоге правда все же выплыла на поверхность.

Судя по сообщению НТВ, продюсер пришел на передачу и во время одного из вопросов ведущего признал, что те самые СМС-сообщения были от него. По словам артиста, сначала он пытался дозвониться до Шнурова, а после написал тому сообщения. В итоге Пригожин остался крайне раздосадован тем, что его послания стали достоянием общественности.