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Пригожин раскрыл правду о сообщениях с угрозами Шнурову 

Teleprogramma.pro и ещё 7 2 часа назад
Пригожин раскрыл правду о сообщениях с угрозами Шнурову
Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"
Конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова длится уже больше недели.
Напомним, продюсер в одном из своих постов в Instagram отметил, что российские звезды шоу-бизнеса и артисты очень нуждаются в поддержке государства, на что лидер группы «Ленинград» ответил уничижительным постов в своем аккаунте.
С тех пор и началась затянувшаяся холодная война артистов, во время одного из эпизодов которой Шнуров выложил переписку с неизвестным, который угрожал певцу физической расправой. Пригожин поначалу отрицал, что он был автором этих посланий, но в итоге правда все же выплыла на поверхность.
Судя по сообщению НТВ, продюсер пришел на передачу и во время одного из вопросов ведущего признал, что те самые СМС-сообщения были от него. По словам артиста, сначала он пытался дозвониться до Шнурова, а после написал тому сообщения. В итоге Пригожин остался крайне раздосадован тем, что его послания стали достоянием общественности.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , НТВ
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