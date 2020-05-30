Лепс дал совет «бедствующим» артистам

Все новости на карте

В последнее время многие известные артисты выступают с заявлениями о бедственном положении.

Об этом говорили Тарзан, Валерия, но самым скандальным стало заявление Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» представителей шоу-бизнеса.

Григорий Лепс не поддержал "жалобную" тему. Он отметил, что сейчас все находятся в трудной ситуации.

«Бедственное положение — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее», — цитируют музыканта РИА Новости.

Единственный выход, считает Лепс — работать и ждать перемен.

«Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет. Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет».

Как сообщал «Рамблер», по мнению Лепса, ничего страшного не происходит. Важно только выбрать, чем и для чего заниматься.

Он, например, проводит время в студии, пишет новые песни и работает над восстановлением голоса.