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«Ребята, работайте!» Лепс призвал перестать жаловаться 

Ирина Лебедева 14 минут назад
Лепс дал совет «бедствующим» артистам
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
В последнее время многие известные артисты выступают с заявлениями о бедственном положении.
Об этом говорили Тарзан, Валерия, но самым скандальным стало заявление Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» представителей шоу-бизнеса.
Григорий Лепс не поддержал "жалобную" тему. Он отметил, что сейчас все находятся в трудной ситуации.
«Бедственное положение — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее», — цитируют музыканта РИА Новости.
Единственный выход, считает Лепс — работать и ждать перемен.
«Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет. Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет».
Как сообщал «Рамблер», по мнению Лепса, ничего страшного не происходит. Важно только выбрать, чем и для чего заниматься.
Он, например, проводит время в студии, пишет новые песни и работает над восстановлением голоса.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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