Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже

61-летняя киноактриса Наталья Вавилова с трудом переживает внезапную смерть своего супруга, режиссера Самвела Гаспарова , который отошел в лучший мир на 82-м году жизни в результате коронавируса. Накануне тело мужчины захоронили на территории Еврейского кладбища в столице. Близкие семьи утверждают, что звезда фильма «Москва слезам не верит» до сих пор не может прийти в себя.

«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело», — рассказал близкий друг актрисы в интервью изданию «СтарХит».

Любопытно, что многие ставят под сомнение официальную причину смерти Самвела Владимирович. Ведь он тяжело болел на протяжении многих лет. Мужчина лежал в больнице из-за проблем с желудком и уже готовился к выписке, когда его супруге внезапно сообщили страшную новость.