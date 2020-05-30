Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже

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Состояние Натальи Вавиловой после смерти мужа становится все хуже 

Экспресс газета 2 часа назад
61-летняя киноактриса Наталья Вавилова с трудом переживает внезапную смерть своего супруга, режиссера Самвела Гаспарова, который отошел в лучший мир на 82-м году жизни в результате коронавируса. Накануне тело мужчины захоронили на территории Еврейского кладбища в столице. Близкие семьи утверждают, что звезда фильма «Москва слезам не верит» до сих пор не может прийти в себя.
«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело», — рассказал близкий друг актрисы в интервью изданию «СтарХит».
Любопытно, что многие ставят под сомнение официальную причину смерти Самвела Владимирович. Ведь он тяжело болел на протяжении многих лет. Мужчина лежал в больнице из-за проблем с желудком и уже готовился к выписке, когда его супруге внезапно сообщили страшную новость.
«Незадолго до смерти он лежал в больнице из-за проблем с желудком. У него была язва, пару месяцев назад сделали операцию. Судя по голосу, Самвел был в прекрасном настроении, готовился к выписке. Но пищевод вновь напомнил о себе… Явно горе произошло из-за этого», — сообщил друг семьи.
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Шоу-бизнес , Видео , Наталья Вавилова , Самвел Гаспаров , StarHit
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