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Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья 

РИА Новости 55 минут назад
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом
Фото: РИА Новости
Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов вынужден работать таксистом из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом порталу "СтарХит" рассказал его друг Юрий.
"Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", — считает он.
Также собеседник прокомментировал информацию о том, что сестра певца якобы тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и планирует через суд вычеркнуть из списка жильцов брата с племянником. Он назвал подобные сведения "чушью".
"Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот (Богомазов. — Прим. Ред.) и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе", — заявил Юрий.
Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за отмены выступлений. После этого между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он отметил, что артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
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Шоу-бизнес , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , StarHit
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