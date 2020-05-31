Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом

Все новости на карте

Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов вынужден работать таксистом из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом порталу "СтарХит" рассказал его друг Юрий.

"Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", — считает он.

Также собеседник прокомментировал информацию о том, что сестра певца якобы тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и планирует через суд вычеркнуть из списка жильцов брата с племянником. Он назвал подобные сведения "чушью".

"Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот (Богомазов. — Прим. Ред.) и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе", — заявил Юрий.