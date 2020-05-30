«Денег нет»: звезды продают квартиры, машины и наряды 

В программе «Светская хроника» звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как пытаются подработать в кризис, когда запрещены все массовые мероприятия.
Кому-то везет — их приглашают на «квартирники» — онлайн и вживую. Но с этим сейчас совсем не густо.
Очень многие пытаются подрабатывать на видеопоздравлениях — но это стоит 3-6 тысяч, так что о серьезных доходах речи не идет.
В такую сумму обойдется «поздравлялка» от Лены Лениной, Прохора Шаляпина, Анны Калашниковой, Родиона Газманова и других артистов.
Впечатляющий ценник — 200 тысяч — держит лишь Михаил Шуфутинский.
Александр Серов прославился любовью к дорогим автомобилям. О Однако он всерьез думает о реализации парочки люксовых авто, поскольку:
«Естественно, что денег нет, потому что нет работы».
Никас Сафронов в свое время приобрел много жилплощади в Турции. Часть художник уже реализовал ранее, сейчас же продает и остальное — с большим дисконтом.
Анастасия Стоцкая продает свою машину за полтора миллиона и золотые часы чуть больше одного миллиона рублей.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова пытаются продать недостроенный спорткомплекс в Подмосковье за 129 миллионов рублей.
Елена Воробей выставила на продажу свой дом в Черногории.
Ну а Филипп Киркоров решил разобрать свой гардероб.
Создан специальный онлайн-бутик, где любой человек подходящих габаритов может за вполне умеренную цену приобрести одетую максимум раз, как уверяет певец, брендовую вещь.
Так, футболки продаются по 3 тысячи рублей, рубашки — по семь. Очень много обуви.
«Больше одного раза мне нельзя. За мной же следят. Надел второй раз — скажут, нечего надеть», — приводит комментарий короля российской эстрады 5 Канал.
Киркоров, пожалуй, единственный обозначил, что планирует часть вырученных денег потратить на благотворительность.
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин заявилчто артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации.
По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».