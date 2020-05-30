«Денег нет»: звезды продают квартиры, машины и наряды 

В программе «Светская хроника» звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как пытаются подработать в кризис, когда запрещены все массовые мероприятия.

Кому-то везет — их приглашают на «квартирники» — онлайн и вживую. Но с этим сейчас совсем не густо.

Очень многие пытаются подрабатывать на видеопоздравлениях — но это стоит 3-6 тысяч, так что о серьезных доходах речи не идет.

Впечатляющий ценник — 200 тысяч — держит лишь Михаил Шуфутинский

Александр Серов прославился любовью к дорогим автомобилям. О Однако он всерьез думает о реализации парочки люксовых авто, поскольку:

«Естественно, что денег нет, потому что нет работы».

Никас Сафронов в свое время приобрел много жилплощади в Турции. Часть художник уже реализовал ранее, сейчас же продает и остальное — с большим дисконтом.

Анастасия Стоцкая продает свою машину за полтора миллиона и золотые часы чуть больше одного миллиона рублей.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова пытаются продать недостроенный спорткомплекс в Подмосковье за 129 миллионов рублей.

Елена Воробей выставила на продажу свой дом в Черногории.

Ну а Филипп Киркоров решил разобрать свой гардероб.

Создан специальный онлайн-бутик, где любой человек подходящих габаритов может за вполне умеренную цену приобрести одетую максимум раз, как уверяет певец, брендовую вещь.

Так, футболки продаются по 3 тысячи рублей, рубашки — по семь. Очень много обуви.

«Больше одного раза мне нельзя. За мной же следят. Надел второй раз — скажут, нечего надеть», — приводит комментарий короля российской эстрады 5 Канал.

Киркоров, пожалуй, единственный обозначил, что планирует часть вырученных денег потратить на благотворительность.

По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».