«Хочется на ручки»: самоизоляция довела Тодоренко до слез

Как известно, сейчас в России как и во многих странах мира распространяется коронавирус, который не только повлиял на жизнь простых граждан, но и на привычный режим знаменитостей. Не стала исключением и Регина Тодоренко, которая разоткровенничалась с поклонниками в Instagram-аккаунте.

Там ведущая напомнила, что ей тоже непросто находится на расстоянии с самыми близкими людьми — мамой и папой. По ее словам, мобильное устройство убивает всю романтику встреч, а ей не хватает прикосновений и разговоров в реальном режиме.

При этом Тодоренко отметила, что ее сын Майкл уже полгода не виделся с бабушкой и дедушкой, что также вызывает у нее беспокойство.

— Я сегодня плакала. Расчувствовалась, когда говорила по видеосвязи с родителями. Майкл пока только так может общаться с бабушкой и дедушкой. Уже почти полгода, — написала артистка.

Однако несмотря на свое мнение о технологиях, Тодоренко признала, что нужно быть благодарными цифровому миру хотя бы за такую возможность.

— Не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки. Хоть совсем скоро мне 30, но "на ручки" никто же не отменял! — добавила Тодоренко.

Данный пост от ведущей многие подписчики не ожидали: часть из них растрогалась, а некоторые поддержали Тодоренко, отметив, что с близкими лучше созваниваться чаще.