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«Хочется на ручки»: самоизоляция довела Регину Тодоренко до слез 

Vse42.ru и ещё 1 1 час назад
«Хочется на ручки»: самоизоляция довела Тодоренко до слез
Фото: РИА Новости
Украинская телеведущая Регина Тодоренко недавно расчувствовалась со своими поклонниками: она призналась, что соскучилась по своим близким. Свои переживания она разместила в социальной сети под снимком с сыном Майклом.
Как известно, сейчас в России как и во многих странах мира распространяется коронавирус, который не только повлиял на жизнь простых граждан, но и на привычный режим знаменитостей. Не стала исключением и Регина Тодоренко, которая разоткровенничалась с поклонниками в Instagram-аккаунте.
Там ведущая напомнила, что ей тоже непросто находится на расстоянии с самыми близкими людьми — мамой и папой. По ее словам, мобильное устройство убивает всю романтику встреч, а ей не хватает прикосновений и разговоров в реальном режиме.
При этом Тодоренко отметила, что ее сын Майкл уже полгода не виделся с бабушкой и дедушкой, что также вызывает у нее беспокойство.
— Я сегодня плакала. Расчувствовалась, когда говорила по видеосвязи с родителями. Майкл пока только так может общаться с бабушкой и дедушкой. Уже почти полгода, — написала артистка.
Однако несмотря на свое мнение о технологиях, Тодоренко признала, что нужно быть благодарными цифровому миру хотя бы за такую возможность.
— Не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки. Хоть совсем скоро мне 30, но "на ручки" никто же не отменял! — добавила Тодоренко.
Данный пост от ведущей многие подписчики не ожидали: часть из них растрогалась, а некоторые поддержали Тодоренко, отметив, что с близкими лучше созваниваться чаще.
Напомним, что супруга Влада Топалова недавно стала одной из самых обсуждаемых звезд после своих слов о домашнем насилии. Несмотря на это, часть аудитории осталась с ней, однако она лишилась звания "Женщина года", и отдала его россиянке с отрубленными руками.
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Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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