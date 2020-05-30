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Рудковская сплясала с бутылкой в руках 

Ирина Лебедева 1 час назад
Рудковская сплясала с бутылкой в руках
Фото: РИА Новости
Не так давно одна из блогеров обвинила Яну Рудковскую в злоупотреблении алкоголем. Возможно, этот выпад подарил Яне идею для нового ролика., который она выложила в инстаграм.
Рудковская на кухне, в голубенькой пижаме с шортиками, но, правда, почему-то при этом в колготках, открывает холодильник и достает оттуда бутылку шампанского и декоративный ананас.
При этом звезда активно пританцовывает. А ее сын укоризненно говорит:
«Мама, тебе же вчера было плохо!»
Фоном идет песня «Было-было-было, но прошло»
Надо сказать, что именно из-за присутствия в кадре маленького ребенка юмористический (а Яна позиционирует его именно так) ролик выглядит не слишком корректно.
Что фолловеры и не преминули отметить:
«Тема ребенка не самая хорошая для шуток», «Для чего в видео с таким контекстом привлекать ребёнка?»
Как ранее писал «Рамблер», недавно Яна Рудковская поучаствовала в шоу Ксении Собчак, где ответила на каверзные вопросы хейтеров, которые упрекают ее за выставление напоказ благосостояния.
Известно, что Яна горазда похвастаться перед своими подписчиками в Instagram-аккаунте брендовыми одеждой и аксессуарами, рассказывать о ней и даже иногда разыгрывать среди своей аудитории.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ксения Собчак
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