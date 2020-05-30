Рудковская сплясала с бутылкой в руках 

Не так давно одна из блогеров обвинила Яну Рудковскую в злоупотреблении алкоголем. Возможно, этот выпад подарил Яне идею для нового ролика., который она выложила в инстаграм.

Рудковская на кухне, в голубенькой пижаме с шортиками, но, правда, почему-то при этом в колготках, открывает холодильник и достает оттуда бутылку шампанского и декоративный ананас.

При этом звезда активно пританцовывает. А ее сын укоризненно говорит:

«Мама, тебе же вчера было плохо!»

Фоном идет песня «Было-было-было, но прошло»

Надо сказать, что именно из-за присутствия в кадре маленького ребенка юмористический (а Яна позиционирует его именно так) ролик выглядит не слишком корректно.

Что фолловеры и не преминули отметить:

«Тема ребенка не самая хорошая для шуток», «Для чего в видео с таким контекстом привлекать ребёнка?»

Как ранее писал «Рамблер», недавно Яна Рудковская поучаствовала в шоу Ксении Собчак , где ответила на каверзные вопросы хейтеров, которые упрекают ее за выставление напоказ благосостояния.