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«Аудитория дебильная стала»: Валерия обижена на публику 

Ирина Лебедева 11 минут назад
«Аудитория дебильная стала»: Валерия обижена на публику
Фото: Instagram
Звездная семья Пригожин-Валерия сейчас в фокусе особо пристального внимания публики из-за неудачного высказывания Иосифа Пригожина об обнищании звезд шоу-бизнеса.
Валерия выступала в защиту супруга, но на настрой пользователей сети это особо не повлияло.
Возможно, поэтому певица на YouTube-шоу Comment Out, где она общалась с коллегой Анитой Цой, назвала российскую аудиторию «дебильной».
Цой предложила Валерии участвовать в челлендже, произнести заготовленную заранее организаторами фразу.
Однако супруга Пригожина сказала, что это какая-то глупость, и ей это совсем не нравится.
«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала», — цитирует слова артистки Тeleprogramma.pro.
Несколько позднее Валерия попыталась оправдаться перед публикой, уточнив, что имела в виду определенную категорию людей, а свою аудиторию — умную и интеллигентную — она любит и уважает.
Однако подписчики оказались не столь легковерны.
«Да уж, совместимости никакой, разные у нас с вами доходы, не обессудьте. Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали».
Как ранее писал «Рамблер», певица Валерия решила поддержать мужа в конфликте с Сергеем Шнуровым.
Артистка даже отметила, что многие ее коллеги думают так же, как и Иосиф Пригожин — шоу-бизнес нуждается в поддержке государства.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анита Цой , Иосиф Пригожин , Валерия
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