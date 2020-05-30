«Аудитория дебильная стала»: Валерия обижена на публику 

Звездная семья Пригожин-Валерия сейчас в фокусе особо пристального внимания публики из-за неудачного высказывания Иосифа Пригожина об обнищании звезд шоу-бизнеса.

Валерия выступала в защиту супруга, но на настрой пользователей сети это особо не повлияло.

Возможно, поэтому певица на YouTube-шоу Comment Out, где она общалась с коллегой Анитой Цой , назвала российскую аудиторию «дебильной».

Цой предложила Валерии участвовать в челлендже, произнести заготовленную заранее организаторами фразу.

Однако супруга Пригожина сказала, что это какая-то глупость, и ей это совсем не нравится.

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала», — цитирует слова артистки Тeleprogramma.pro.

Несколько позднее Валерия попыталась оправдаться перед публикой, уточнив, что имела в виду определенную категорию людей, а свою аудиторию — умную и интеллигентную — она любит и уважает.

Однако подписчики оказались не столь легковерны.

«Да уж, совместимости никакой, разные у нас с вами доходы, не обессудьте. Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали».