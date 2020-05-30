Гузеева резко ответила на вопрос о маске

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Лариса Гузеева работает над шоу «На даче» (Первый канал) и выкладывает фотографии со съемок в инстаграм.

На снимках хорошо видно, что все члены съемочной группы — в масках и перчатках, кроме Гузеевой.

Подписчики стали задавать телеведущей вполне резонные вопросы, почему она не соблюдает установленные для всех правила безопасности.

«А вы почему без маски?!?», «Почему все в масках, а вы нет? Мы же вас любим и переживаем за вас, носите пожалуйста маску».

Поскольку быстрого ответа от Гузеевой не последовало, в микроблоге развернулась целая дискуссия — кто-то ругал артистку за нарушение правил карантина, кто-то поддерживал.

Лариса ответила только через несколько дней, причем достаточно нелюбезно.

На фотографии она — у телефона автомата. И да, без маски и перчаток.

«Алло, это люди? Объясняю. Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре. В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте. Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка— он ошибается. Дураков и дур баню по-прежнему. Личные Сообщения не читаю. Дорогих подписчиков обнимаю крепко и желаю счастья», — написала Гузеева в микроблоге.

Поклонники огорчены.

«Правда, с чего вы так грубо написали? Многие ваши подписчики хорошо к вам относятся».