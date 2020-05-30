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Напомним, началось все с заявления Пригожина о «чудовищном положении» артистов, лишенных возможности зарабатывать в период пандемии.

Шнуров уцепился за эту фразу — ведь всем известно, что Пригожин и Валерия известные и весьма небедные представители шоу-бизнеса, и написал ехидные стишки.

Пригожин попытался оправдаться, но это у него не особенно получилось.

Итак, Шнуров пишет ядовитые стишки, Пригожин на него ругается в сети. Публика запаслась попкорном и наблюдает за баттлом.

Перевес зрительских симпатий на стороне Шнурова.

И вот Иосиф Пригожин перешел в атаку. Он назвал музыканта

представителем трусливой породы людей и сказал, что хотел бы ему «вырвать кадык», поскольку «руки чешутся».

Но при этом продюсер уточняет, что «связываться» с оппонентом не будет, поскольку боится жалоб в соответствующие инстанции.

«Я знаю такую породу людей трусливых. Будет говорить: «Меня избили, побили». Не буду я с ним связываться. Конечно, у меня руки чешутся! Я кадык бы ему вырвал! Я же ему лично сказал, открыто. А он стишки пишет!», — цитирует слова Пригожина Экспресс Газета.