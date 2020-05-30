Изнасилованный Костюшкин объяснил признание

Бывший участник группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин объяснил своим подписчикам, зачем признался, что его изнасиловали в 8 лет.

После интервью поступило огромное количество вопросов по поводу изнасилования. Многие спросили, для чего я об этом рассказал. Тем, кто не слушал интервью, я повторяю: я рассказал это, потому что у меня трое сыновей и я за них боюсь и переживаю, вот для чего это было сказано, — объяснил свой поступок Стас Костюшкин на своей странице в социальной сети Instagram.

Он также выразил надежду, что хейтеры, несмотря на осуждение артиста, услышав эту историю, примут меры по защите своих детей.

Тем, кто вырывает из контекста, тем, кто просто наплевал на всё, тем, кому всё равно и безразлично, что происходит с их детьми, с воспитанием, им огромный привет. Но я всё-таки полагаю, что вы, придя домой наплевав на меня и на мою семью, посмотрите на своих детей и сделаете всё возможное, чтобы они были защищены, — оставил пожелание хейтерам Стас Костюшкин.

Российский певец поделился, что он был с четырьмя друзьями, когда в детстве их изнасиловал незнакомец. Он отметил, что педофил угрозами заставил детей подчиниться его воле. Артист признался, что до сих пор помнит весь пережитый кошмар.