«Кушать на что-то надо»: Киркоров снялся в ролике о ВДВ 

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram отрывок из проекта СТС «#Вмаскешоу», в котором он пробовался на роль десантника.

Закадровый голос отметил, что этой весной у певцов отменились концерты и появилась возможность попробовать себя в новой роли.

«Ну, как возможность? Необходимость. Вкусно кушать же на что-то надо», — заявил он.

«Ты уверен, что мне в этом сериале надо сниматься. Это странно, я играю бывшего десантника?» — заявил Киркоров и предложил себя на роль бывшего Аллы Пугачевой.

По словам певца, его с десантниками связывает только то, что в День ВДВ он старается не появляться на улице.

«Ну бабки-то откуда-то брать надо, пока концертов нет», — ответил собеседник Киркорова.

В итоге певец согласился, отметив, что он — «двухметровый амбал, десантура во плоти», и зачитал выдержки из сценария.

«Помнишь Мартынов, как мы с тобой под одним одеялом спали, в одной бане мылись. <…> Немногим дано понять, Мартынов, что такое наша особая, мужская дружба. А не бахнуть ли нам водочки, штык мне в жопу. <…> Давно мы не виделись, в рот мне двустволку», — отметил Киркоров.

Он разозлился, что у сценариста фетиш с засовыванием оружия, и предположил, что роль писалась для Алексея Панина . В конце ролика Киркоров заявил, что не будет в этом сниматься ни за какие деньги, и разбил гитару.