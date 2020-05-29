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«Кушать на что-то надо»: Киркоров снялся в ролике о ВДВ 

Мария Иванова 1 час назад
«Кушать на что-то надо»: Киркоров снялся в ролике о ВДВ
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram отрывок из проекта СТС «#Вмаскешоу», в котором он пробовался на роль десантника.
Закадровый голос отметил, что этой весной у певцов отменились концерты и появилась возможность попробовать себя в новой роли.
«Ну, как возможность? Необходимость. Вкусно кушать же на что-то надо», — заявил он.
«Ты уверен, что мне в этом сериале надо сниматься. Это странно, я играю бывшего десантника?» — заявил Киркоров и предложил себя на роль бывшего Аллы Пугачевой.
По словам певца, его с десантниками связывает только то, что в День ВДВ он старается не появляться на улице.
«Ну бабки-то откуда-то брать надо, пока концертов нет», — ответил собеседник Киркорова.
В итоге певец согласился, отметив, что он — «двухметровый амбал, десантура во плоти», и зачитал выдержки из сценария.
«Помнишь Мартынов, как мы с тобой под одним одеялом спали, в одной бане мылись. <…> Немногим дано понять, Мартынов, что такое наша особая, мужская дружба. А не бахнуть ли нам водочки, штык мне в жопу. <…> Давно мы не виделись, в рот мне двустволку», — отметил Киркоров.
Он разозлился, что у сценариста фетиш с засовыванием оружия, и предположил, что роль писалась для Алексея Панина. В конце ролика Киркоров заявил, что не будет в этом сниматься ни за какие деньги, и разбил гитару.
Как писал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Вечерней Москве», что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации. По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алексей Панин , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева
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