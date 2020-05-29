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Сердечки и розовые надписи: Крид похвастался новым дизайном ногтей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Крид похвастался новым дизайном ногтей
Фото: Инстаграм
Егор Крид похвастался новым дизайном ногтей. В середине мая 25-летний исполнитель шокировал свою многочисленную аудиторию фотографией «бабского» маникюра — тогда многие задались вопросом, что именно происходит с их любимчиком. Некоторые отговаривали музыканта и просили отказаться от женских замашек. Позже нечто похожее продемонстрировал аудитории и рэпер Моргенштерн.
Спустя две недели Егор решил обновить дизайн и обратился за услугой к профильным специалистам. Результатом Крид похвастался на личной странице в Instagram.
Так, по сравнению с прошлым разом маникюр стал еще более вызывающим: на безымянном пальце левой руки появилось гламурное сердечко, а средний палец декорировали розовой надписью на черном фоне в стиле 2000-х.
В свою очередь, фолловеры уговаривают артиста вернуться к привычному амплуа.
«Ну зачем ногти?», «Егор, перестань краситься, нам страшно», «Что с тобой происходит, братан?», «Когда я вижу, как Крид красит ногти, мне становится плохо», «Новый маникюр? Это дно», — пишут они.
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Шоу-бизнес , Крид
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