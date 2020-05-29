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Сергей Жигунов судится за арестованные личные вещи 

News.ru и ещё 1 49 минут назад
Жигунов подал иск против судебного пристава
Фото: РИА Новости
Известный российский актёр Сергей Жигунов подал иск на судебного пристава, который арестовал его личные вещи в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Почти всё имущество 57-летнего «гардемарина» пришлось пустить с молотка в счёт погашения кредита. Жигунов лишился дома и земельного участка, гаража и квартиры в столице.
Чтобы полностью погасить задолженность перед банком, пришлось наложить арест и на личные вещи Жигунова в его теперь уже бывшей московской квартире. Актёр подал апелляцию на это решение и даже выступил с иском против пристава, который, по его мнению, неправильно проводил процедуру ареста имущества. В описи значатся 45 личных вещей: мебельный гарнитур, компьютеры, принтер, столы. Судебное заседание назначено на 4 июня, передаёт StarHit.
Как писал NEWS.ru, Сергей Жигунов лишился дома и гаража во Владимирской области. Их продали из-за долгов банку. Несколько лет назад Жигунов взял огромный кредит на съёмки фильма, однако погасить его не успел. В общей сложности он должен около 15 миллионов вместе с пенями. Для погашения долга суд постановил пустить с молотка имущество Жигунова. В итоге были проданы дом, двухэтажный гараж, земельный участок и баня. Всё это обошлось покупателям в девять миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , StarHit
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