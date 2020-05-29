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«Я разочаровался в женщинах» — Егор Крид рассказал Popcake о токсичных отношениях 

Popcake.tv 54 минуты назад
Егор Крид рассказал о токсичных отношениях
Фото: РИА Новости
Два года прошло с момента, когда Егор Крид был героем шоу «Холостяк», которое успешно шло на телеканале ТНТ. К сожалению, ни до, ни после самому популярному парню планеты не удаётся построить счастливых отношений. Девушки видят в Егоре лишь популярного артиста, который станет их ключиком к роскошной жизни, как например, это случилось на примере Даши Клюкиной. Вот тогда певец и пожаловался, на прекрасный пол, который вьёт из него веревочки.
«Я ощутил жизнь контрастов, где-то я еще больше разочаровывался в женщинах и отношениях и так называемой любви, а где-то кайфовал» — рассказал Егор в интервью Popcake
В тот период действительно личная жизнь Крида напоминала блокбастер. Расставание с Нюшей, расставание с Клюкиной, расставание с Беллой Хадид.
Надеемся, Крид удастся встретить достойную спутницу жизни.
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Шоу-бизнес , Крид , Белла Хадид
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