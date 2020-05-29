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«Русский след» на снимке Бибера вызвал ажиотаж среди пользователей Сети 

Vse42.ru 1 час назад
«Русский след» на снимке Бибера вызвал ажиотаж в Сети
Фото: Instagram
Популярный хип-хоп исполнитель Джастин Бибер удивил поклонников фотографией с матом на русском языке. Пользователи Сети были удивлены такими "видами".
В официальном Instagram-аккаунте Джастина Бибера было опубликовано фото, которое вызвало ажиотаж среди пользователей Сети. На кадре музыкант сидит спиной к объективу камеры на крыше здания, которую украшают различные граффити. Однако, помимо красоты гор, зрителям бросилось нецензурное слово, написанное крупным шрифтом на русском языке и расположившееся на постройке.
Поклонники знаменитого артиста были удивлены увиденным. При этом в комментариях к публикации откликнулись множество русскоязычных пользователей Сети, которые высмеяли кадр. Так, многие из них написали, что сразу же заметили "родное" слово, которое "лучше всего" описывает ситуацию обстановки в мире.
Подписчики подчеркнули, что надпись придала снимку "русского духа", который "трудно не заметить". Кроме того, фолловеры уверены: Джастину Биберу не повезло, что он не знает русского языка, иначе он был бы в курсе того, что вышло на первый план кадра.
-"Ору", "Орнулааааа", "Русскоязычные ребята, я знала что вы отреагируете", "Русским духом запахло", "Там были русские", "ну как ***** слово и не заметить", "***** хааахха. Минус не знать русского", "мне кажется одно наше "словцо" лучше описывает ситуацию, тут главное угадать с интонацией" (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — высказались пользователи Сети.
Стоит отметить, фотография вызвала такой ажиотаж среди фолловеров, что за несколько часов набрала более шестисот тысяч лайков и десять тысяч комментариев, многие из которых были написаны нашими соотечественниками.
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Шоу-бизнес , Интернет , Джастин Бибер
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